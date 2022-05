F1 | qualifica determinante a Montecarlo Alla Ferrari serve il vero Sainz per aiutare Leclerc

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) Bilancio estremamente positivo ma non ancora definitivo in casaal termine del venerdì di, in cui la scuderia di Maranello ha ottenuto dei riscontri molto incoraggianti piazzando una notevole doppietta in occasione della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2022, settimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Charlesè stato il più veloce di giornata in 1’12?656, trovando fin da subito un ottimo feeling con il tracciato di casaguida della F1-75, mentre Carlosha completato l’uno-due della Rossa inserendosi a soli 44 millesimi dal compagno di squadra quasi in extremis, dopo aver migliorato progressivamente grazie ad alcune modifiche di set-up e ad una confidenza sempre maggiore al volante. Proprio il figlio d’arte spagnolo potrebbe ...