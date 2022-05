Don Matteo 14 si farà, ecco quando andrà in onda e le prime notizie su new entry e possibili addii (Di venerdì 27 maggio 2022) È andata in onda ieri sera l’ultima puntata di Don Matteo, la fortunata fiction di Rai Uno che continua a mietere record di ascolti. La tredicesima stagione appena conclusa ha visto l’uscita di scena del prete più amato di Italia e l’ingresso di Don Massimo, ovvero Raoul Bova. Intervistato in esclusiva da Fanpage.it, il supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri ha rivelato qualche interessante segreto in merito all’ultima stagione. Ma soprattutto ha risolto un arcano: rivedremo ancora Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Come sarà il futuro del nuovo parroco? Se c’è una cosa che Don Massimo ha di affine a Don Matteo è l’essere una sorta di angelo viaggiatore. Più che cambiare lui, è lui che cambia gli altri. Drammaturgicamente, sarà molto più importante pensare a coloro che staranno attorno a Don Massimo e quale sarà la sua ... Leggi su isaechia (Di venerdì 27 maggio 2022) È andata inieri sera l’ultima puntata di Don, la fortunata fiction di Rai Uno che continua a mietere record di ascolti. La tredicesima stagione appena conclusa ha visto l’uscita di scena del prete più amato di Italia e l’ingresso di Don Massimo, ovvero Raoul Bova. Intervistato in esclusiva da Fanpage.it, il supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri ha rivelato qualche interessante segreto in merito all’ultima stagione. Ma soprattutto ha risolto un arcano: rivedremo ancora Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Come sarà il futuro del nuovo parroco? Se c’è una cosa che Don Massimo ha di affine a Donè l’essere una sorta di angelo viaggiatore. Più che cambiare lui, è lui che cambia gli altri. Drammaturgicamente, sarà molto più importante pensare a coloro che staranno attorno a Don Massimo e quale sarà la sua ...

