Criminalità organizzata e terrorismo, a Monreale un importante convegno (Di venerdì 27 maggio 2022) Criminalità organizzata e terrorismo, strategie di contrasto e di prevenzione. Sono scottanti i temi che si affronteranno nel convegno organizzato dal Sindacato di Polizia Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia) lunedì prossimo 30 maggio alle ore 10.00 nell’aula consiliare del complesso monumentale Guglielmo II di Monreale. Il convegno, patrocinato dal Comune di Monreale, si inserisce nelle lodevoli iniziative facenti parte del “Percorso della memoria” istituito durante l’VIII congresso Nazionale del Coisp e vedrà la partecipazione e l’intervento di autorevoli figure politiche e istituzionali che non si limiteranno a rendere omaggio alle vittime di mafia ma analizzeranno il ruolo della società a trent’anni di distanza dalle stragi di ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 27 maggio 2022), strategie di contrasto e di prevenzione. Sono scottanti i temi che si affronteranno nelorganizzato dal Sindacato di Polizia Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia) lunedì prossimo 30 maggio alle ore 10.00 nell’aula consiliare del complesso monumentale Guglielmo II di. Il, patrocinato dal Comune di, si inserisce nelle lodevoli iniziative facenti parte del “Percorso della memoria” istituito durante l’VIII congresso Nazionale del Coisp e vedrà la partecipazione e l’intervento di autorevoli figure politiche e istituzionali che non si limiteranno a rendere omaggio alle vittime di mafia ma analizzeranno il ruolo della società a trent’anni di distanza dalle stragi di ...

