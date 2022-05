Advertising

lavazzagroup : La nostra avventura sui campi da tennis continua: al @rolandgarros portiamo la qualità italiana del nostro brand gl… - GianfrancoGasb1 : RT @AugustoBisegna: #CongressoCisl @TerraVivaCisl con il progetto “coltivare il gusto” #essercipercambiare valorizzando i prodotti tipici e… - LaPresse_news : Il ministro dell'Innovazione tecnologica a Torino: 'Su riforme si va avanti con serenità' #Colao - estartoscana : RT @EugenioGiani: Lo stato del #PNRR in Toscana. Progetti su scuola, edilizia, sanità, innovazione, ambiente e mobilità, una sfida che sto… - FIMCislStampa : RT @AugustoBisegna: #CongressoCisl @TerraVivaCisl con il progetto “coltivare il gusto” #essercipercambiare valorizzando i prodotti tipici e… -

Agenzia askanews

Lavorare a più stretto contattoi partner dell'ecosistema industriale è necessario per stimolare l', aumentare le competenze e favorire la resilienza, evidenziano le indagini condotte ...un fatturato di 152 milioni di euro, di cui il 70 per cento all'estero, il 2021 è stato l'anno ... Grazie agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, 4 milioni di euro, e al focus su, ... Con innovazione e sostenibilità record di fatturato per Caffitaly A guidare l’incontro Federico Luperi, direttore Innovazione e nuovi media del Gruppo Adnkronos, giornalista professionista con oltre tre decadi di anzianità. L'incontro passerà da nozioni teoriche, ...l'innovazione è il nostro fattore di competitività rispetto al mercato in cui operiamo, CDMO e Generic API. Per questo investiamo in ricerca: siamo un gruppo italiano, con i più elevati standard di ...