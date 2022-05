Checco Zalone torna in teatro: Sulla Barca dell’Oligarca lancia il nuovo tour (Di venerdì 27 maggio 2022) Checco Zalone torna nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo: Amore + Iva, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L’artista pugliese tornerà sul palco undici anni dopo il Resto Umile World tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi, il nuovo tour di Checco Zalone durerà un anno. Checco Zalone in tour: le date Il debutto sarà a Firenze il prossimo 8 novembre 2022, mentre nel periodo natalizio lo spettacolo approderà al teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 27 maggio 2022)nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suospettacolo: Amore + Iva, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L’artista pugliese tornerà sul palco undici anni dopo il Resto Umile Worlde dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi, ildidurerà un anno.in: le date Il debutto sarà a Firenze il prossimo 8 novembre 2022, mentre nel periodo natalizio lo spettacolo approderà aldegli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre ...

