Bisognerà o no indossare la mascherina agli esami di maturità?

Leggi su agi

(Di venerdì 27 maggio 2022) AGI -di terza media esenza mascherine per gli studenti? A pochi giorni ddi Stato, che vedranno coinvolti circa un milione di ragazzi, da più parti è iniziato il pressing in questa direzione. Ma non ci saranno modifiche: l'obbligo resta, lo prevede una legge dello Stato e non ci sono i tempi, né la volontà, di cambiare la norma. Le posizioni nell'articolato mondo scolastico sono diverse. Oggi ad 'aprire' è stata la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, che ha spiegato di essere d'accordo "con Pierpaolo Sileri sulla possibilità di far tenere glidi terza media di maturita' senza l'obbligo di mascherine per i nostri studenti. Le nostre scuole - ha sottolineato - si sono dimostrate, nei mesi difficili che ci stiamo lasciando alle spalle, dei luoghi sicuri, ...