Alex Wyse ha superato Luigi Strangis su Instagram (Di venerdì 27 maggio 2022) Alex Wyse batte Luigi Strangis Nonostante Luigi Strangis sia stato il vincitore di Amici 21 non è stato il solo apprezzato dal pubblico del talent di Canale 5. Altro beniamino è stato senza ombra di dubbio anche Alex Wyse. Con la sua personalità e le sue canzoni è riuscito a conquistare il cuore di milioni L'articolo proviene da Novella 2000.

thanxzain : buongiorno, non siamo soli di alex wyse è un cazzo di capolavoro e qualcuno doveva pur dirlo - Cloudo06 : Amici 21, Alex Wyse supera Luigi Strangis: sempre più amato dopo finale - Alexa90084199 : RT @credicisempre__: Vogliamo parlare anche della versione di 'Ammirare tutto', che Alex Wyse oggi ci ha regalato? Pura magia. #Amici21 htt… - marti7even : RT @JUSTFVR3NDS: dalla vita io voglio solo alex wyse che mi guarda e mi dice “lo vuoi un abbraccio?” - LadyTuileries : RT @Malcontenta1: Alex wyse se entri in room tu rimango sveglia fino alle 5 solo per assistere a questo miracolo -