Venerdì ancora caldo nel palermitano, diramata allerta per rischio incendi e ondate di calore (Di giovedì 26 maggio 2022) Il vortice di bassa pressione posizionato sul Mediterraneo occidentale richiamerà aria calda sulla Sicilia, mantenendo il tempo relativamente stabile con temperature ancora vicine o localmente superiori ai 30 gradi. La protezione civile regionale ha diramato per la giornata di Venerdì 17 maggio un bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore nelle province di Palermo, Messina, Caltanissetta, Enna e Agrigento. Sabato 28 questo vortice depressionario si sposterà sulla Sicilia portando non solo un generale calo delle temperature ma anche rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane. Le previsioni meteo per Venerdì 27 maggio in Sicilia Al mattino il cielo sarà poco nuvoloso o velato. Al pomeriggio il tempo sarà abbastanza soleggiato, ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 26 maggio 2022) Il vortice di bassa pressione posizionato sul Mediterraneo occidentale richiamerà aria calda sulla Sicilia, mantenendo il tempo relativamente stabile con temperaturevicine o localmente superiori ai 30 gradi. La protezione civile regionale ha diramato per la giornata di17 maggio un bollettino diperdinelle province di Palermo, Messina, Caltanissetta, Enna e Agrigento. Sabato 28 questo vortice depressionario si sposterà sulla Sicilia portando non solo un generale calo delle temperature ma anche rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane. Le previsioni meteo per27 maggio in Sicilia Al mattino il cielo sarà poco nuvoloso o velato. Al pomeriggio il tempo sarà abbastanza soleggiato, ...

Advertising

hazzfs : RT @lokiminds: io onestamente non ho ancora realizzato che venerdì li rivediamo dopo tre anni #StrangerThings - ransie_84 : Martedì mi chiama un cliente con un lavoro super urgente che “deve essere pronto massimo per venerdì” dicendo poi c… - i89lwd : RT @lokiminds: io onestamente non ho ancora realizzato che venerdì li rivediamo dopo tre anni #StrangerThings - gaaaabri_ : RT @lokiminds: io onestamente non ho ancora realizzato che venerdì li rivediamo dopo tre anni #StrangerThings - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: #Perisic: venerdì risposta a #Inter sul rinnovo. #Juventus interessata ma ancora nessuna offerta ufficiale. (@SkySport… -