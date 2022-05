Strage in Texas, Ramos aveva annunciato tutto sui social. Facebook: “Erano messaggi privati”. Arrestato un altro studente armato (Di giovedì 26 maggio 2022) Non Erano post pubblici ma messaggi privati quelli con cui Salvador Ramos – il 18enne che martedì ha ucciso 19 bambini e due insegnanti – ha annunciato che stava andando a “sparare in una scuola elementare”. Lo ha precisato il portavoce di Facebook, Andy Stone, dopo che il governatore del Texas, Greg Abbott, ha reso noto che il ragazzo aveva dichiarato sul social network le sue intenzioni. Prima che la polizia arrivasse sul posto e lo uccidesse, il giovane è rimasto nell’aula per 40 minuti, ha detto il direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas, Steven McCraw, rispondendo al giornalista della Cnn Ed Lavandera. L’assassino, riporta l’emittente americana, ha incontrato all’entrata dell’istituto un agente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Nonpost pubblici maquelli con cui Salvador– il 18enne che martedì ha ucciso 19 bambini e due insegnanti – hache stava andando a “sparare in una scuola elementare”. Lo ha precisato il portavoce di, Andy Stone, dopo che il governatore del, Greg Abbott, ha reso noto che il ragazzodichiarato sulnetwork le sue intenzioni. Prima che la polizia arrivasse sul posto e lo uccidesse, il giovane è rimasto nell’aula per 40 minuti, ha detto il direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del, Steven McCraw, rispondendo al giornalista della Cnn Ed Lavandera. L’assassino, riporta l’emittente americana, ha incontrato all’entrata dell’istituto un agente ...

