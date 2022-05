Roma, festa infinita: in 3 mila a Fiumicino alle 4 di notte per accogliere la squadra (Di giovedì 26 maggio 2022) Il mood di chi è andato a Fiumicino alle 4.30 di mattina è chiaro: 'Dormire? Ma va, stanotte si resta svegli fino all'alba'. Circa 3000 tifosi della Roma hanno aspettato la squadra all'aeroporto al ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 26 maggio 2022) Il mood di chi è andato a4.30 di mattina è chiaro: 'Dormire? Ma va, stasi resta svegli fino all'alba'. Circa 3000 tifosi dellahanno aspettato laall'aeroporto al ...

Advertising

pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - sportface2016 : Allo stadio Olimpico scoppia la festa: la #Roma ha vinto la #ConferenceLeague #RomaFeyenoord - fanpage : A Roma è esplosa la festa per la vittoria della #ConferenceLeague. Migliaia di tifosi nelle piazze e nei pressi dei… - SA61777658 : RT @Gazzetta_it: #Roma, festa infinita: in 3 mila a Fiumicino alle 4 di notte per accogliere la squadra #Conference - tempoweb : La coppa è a #Roma. In migliaia hanno atteso la squadra a #Fiumicino ma la festa sarà al #CircoMassimo #UECLfinal… -