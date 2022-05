Prendere tempo ed i soldi del Pnrr. Ecco l'accordo vuoto sulle concessioni balneari (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono le 11 quando le agenzie battono il flash: Trovato l’accordo in maggioranza sulle concessioni balneari. Poco bastava per far tirare a molti un sospiro di sollievo dato che la trattativa era diventata da giorni a dir poco stucchevole tra proposte, controproposte, limature di qui e limature di là con, sullo sfondo, la minaccia del voto di fiducia. Poi però le stesse agenzie hanno reso pubblici i contenuti di questo accordo: «il testo finale rimanda ai decreti attuativi la definizione degli indennizzi, senza riferimenti all'avviamento dell'attività, al valore dei beni, a perizie e scritture contabili». Traduzione: l’accordo è stato trovato sul fatto che non esiste alcun accordo e che quindi sugli indennizzi si deciderà più avanti. Intanto però possiamo dire all?Europa ... Leggi su panorama (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono le 11 quando le agenzie battono il flash: Trovato l’in maggioranza. Poco bastava per far tirare a molti un sospiro di sollievo dato che la trattativa era diventata da giorni a dir poco stucchevole tra proposte, controproposte, limature di qui e limature di là con, sullo sfondo, la minaccia del voto di fiducia. Poi però le stesse agenzie hanno reso pubblici i contenuti di questo: «il testo finale rimanda ai decreti attuativi la definizione degli indennizzi, senza riferimenti all'avviamento dell'attività, al valore dei beni, a perizie e scritture contabili». Traduzione: l’è stato trovato sul fatto che non esiste alcune che quindi sugli indennizzi si deciderà più avanti. Intanto però possiamo dire all?Europa ...

