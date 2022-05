Palio Repubbliche Marinare | è il momento delle donne

(Di giovedì 26 maggio 2022) Nella sfida tra le quattroper la prima volta scenderanno in acqua anche le. Venezia, in particolare, si presenterà alla manifestazione nella nuova gara per equipaggi misti, ...

Advertising

comunevenezia : #PalioRepubblicheMarinare | #66regata ????? ?? 66esima Regata delle antiche repubbliche marinare: presentati gli equ… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Tradizioni #Sport Quest’anno il Palio delle Antiche repubbliche marinare avrà una novità ?Sabato 4 giugno ulteriore s… - CMVenezia : RT @LuigiBrugnaro: ?? Presentati gli equipaggi per il 66º Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, che si terrà il 5 giugno ad Amalfi. ??Rag… - LuigiBrugnaro : ?? Presentati gli equipaggi per il 66º Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, che si terrà il 5 giugno ad Amalfi.… - SaloneVenezia : RT @comunevenezia: #Tradizioni #Sport Quest’anno il Palio delle Antiche repubbliche marinare avrà una novità ?Sabato 4 giugno ulteriore s… -

Nella sfida tra le quattroMarinare per la prima volta scenderanno in acqua anche le donne. Venezia, in particolare,... E' stato il Comitato generale dela introdurre la novità, con ...Alle 18 ilil Remiero delle AnticheMarinare Italiane, con partenza dallo specchio acqueo di Vettica di Amalfi ed arrivo alla Marina Grande. Pochi minuti di intensa competizione e ...Nella sfida tra le quattro Repubbliche Marinare per la prima volta scenderanno in acqua anche le donne. (ANSA) ...La gara torna dopo sei anni. Per la prima volta a bordo ci saranno anche le donne. Tra gli atleti anche il campione del mondo Vincenzo Abbagnale ...