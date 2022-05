Napoli su Deulofeu: trapela l'intenzione dell'attaccante (Di giovedì 26 maggio 2022) Il quotidiano Repubblica riporta qualche notizia relativa alla questione: secondo il quotidiano il giocatore classe 1994 avrebbe chiesto al club friulano di essere ceduto. 'L'obiettivo del 28enne ... Leggi su forzazzurri (Di giovedì 26 maggio 2022) Il quotidiano Repubblica riporta qualche notizia relativa alla questione: secondo il quotidiano il giocatore classe 1994 avrebbe chiesto al club friulano di essere ceduto. 'L'obiettivo del 28enne ...

Advertising

AlfredoPedulla : Il #Napoli apprezza molto #Deulofeu che può diventare obiettivo vero. Ma precedenza a #Mertens, da valutare #Politano - LuigiBevilacq17 : RT @AlfredoPedulla: Il #Napoli apprezza molto #Deulofeu che può diventare obiettivo vero. Ma precedenza a #Mertens, da valutare #Politano - occhio_notizie : Il #Napoli punta a rinforzare l'attacco con #Bernardeschi e #Deulofeu - CuoreAzzurro92 : Mi hanno dato del Follo solo per aver detto #Deulofeu e solo una voce di mercato . Finche non lo vedo indossare… - MundoNapoli : La Repubblica: “Napoli, all-in su Deulofeu in caso di partenza di Mertens: questa la cifra chiesta dall’Udinese” -