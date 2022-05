“Michelle è single” Le parole degli amici sul flirt con Giovanni Angiolini

Leggi su dilei

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ormai è trascorso un po’ di tempo da quandoHunziker esono stati visti per la prima volta insieme. Dalle foto in Sardegna fino ai baci appassionati a Parigi, c’è qualcosa che non convince: glipiù vicini, infatti, hanno detto che la conduttrice è. Le foto hanno immortalato baci e tenerezze, ma non c’è alcuna conferma che abbiano una relazione: nessuno dei due ha ufficializzato il rapporto, né hanno parlato d’amore. La storia è già finita, o c’è il forte desiderio di mantenerla privata, come è giusto che sia?Hunziker estanno insieme? Parlano gliDa quando la Hunziker si è separata da Tomaso Trussardi, si sono rincorse diverse notizie. Come dimenticare il ...