M5S, Ferrara: Gualtieri inviti AS Roma in Campidoglio (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – “Come vicepresidente dell’Assemblea Capitolina chiedo ufficialmente al sindaco Roberto Gualtieri di invitare in Campidoglio tutta la squadra fresca Campione d’Europa nella notte di Tirana.” “Va riconosciuta l’impresa dei giallorossi di mister Mourinho e l’Aula Giulio Cesare deve rendere omaggio a chi porta lustro al nome di Roma nel mondo. Sono sicuro che il sindaco raccoglierà positivamente il mio appello, e nelle prossime ore scriverò anche alla presidente dell’Aula Svetlana Celli: aspettiamo l’As Roma a Palazzo Senatorio per accogliere i vincitori della UEFA Europa Conference League a braccia aperte!” “Con loro, ovviamente, anche il trofeo vinto – e la Roma è stata la prima squadra in assoluto ad aggiudicarselo, ricordiamolo – da esporre in Aula Giulio Cesare”. Così in una ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022)– “Come vicepresidente dell’Assemblea Capitolina chiedo ufficialmente al sindaco Robertodi invitare intutta la squadra fresca Campione d’Europa nella notte di Tirana.” “Va riconosciuta l’impresa dei giallorossi di mister Mourinho e l’Aula Giulio Cesare deve rendere omaggio a chi porta lustro al nome dinel mondo. Sono sicuro che il sindaco raccoglierà positivamente il mio appello, e nelle prossime ore scriverò anche alla presidente dell’Aula Svetlana Celli: aspettiamo l’Asa Palazzo Senatorio per accogliere i vincitori della UEFA Europa Conference League a braccia aperte!” “Con loro, ovviamente, anche il trofeo vinto – e laè stata la prima squadra in assoluto ad aggiudicarselo, ricordiamolo – da esporre in Aula Giulio Cesare”. Così in una ...

