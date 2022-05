LIVE Sonego-Sousa, Roland Garros 2022 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta carica di Lorenzo, arriva l’errore con il dritto di Sousa. 15-0 Di poco lungo il passante di rovescio dell’azzurro. PRIMO SET 13:58 Iniziato il riscaldamento, poco più di tre minuti e si parte. Chi vince affronterà sabato il norvegese Ruud. 13:55 Terzo confronto diretto tra i due con il lusitano capace di imporsi sulla terra rossa del Foro Italico nel 2016. Lorenzo ha pareggiato i conti sull’erba di Antalya, quando nel 2019 vinse a sorpresa il titolo. I giocatori sono appena scesi in campo. 13:50 Conclusa la battaglia di secondo turno femminile tra Begu ed Alexandrova, con la rumena brava a rimontare un break di ritardo nel terzo parziale ed issarsi al terzo turno. Ora pochi minuti di attesa e Lorenzo Sonego e ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Risposta carica di Lorenzo, arriva l’errore con il dritto di. 15-0 Di poco lungo il passante di rovescio dell’azzurro. PRIMO SET 13:58 Iniziato il riscaldamento, poco più di tree si parte. Chi vince affronterà sabato il norvegese Ruud. 13:55 Terzo confronto diretto tra i due con il lusitano capace di imporsi sulla terra rossa del Foro Italico nel 2016. Lorenzo ha pareggiato i conti sull’erba di Antalya, quando nel 2019 vinse a sorpresa il titolo. I giocatori sono appena scesi in campo. 13:50 Conclusa la battaglia di secondo turno femminile tra Begu ed Alexandrova, con la rumena brava a rimontare un break di ritardo nel terzo parziale ed issarsi al terzo turno. Oradi attesa e Lorenzoe ...

Advertising

infoitsport : Sonego-Sousa, diretta live 2° turno Roland Garros 2022: orario tv, risultato, precedenti e previsioni meteo oggi - qnazionale : Roland Garros, day 5 LIVE: Medvedev apre il centrale, Sonego per pranzo- - infoitsport : LIVE Sonego-Sousa, Roland Garros 2022 in DIRETTA: match equilibrato, in palio il 3° turno - zazoomblog : LIVE – Sonego-Sousa Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Sousa #Roland #Garros #2022: - zazoomblog : LIVE – Sonego-Sousa Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Sousa #Roland #Garros #2022: -