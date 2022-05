Jovana Djordjevic più sensuale che mai | l’outfit esalta le curve da urlo

Advertising

Cosa già successa quest'anno ad un'altra naufragache ha avuto dei danni nei punti di sutura non tolti nella protesi mammaria....Playa Sgamada Licia Nunez Fabrizia Santarelli Blind Mercedesz Henger Naufraghi tornati in Italia Antonio Zequila Patrizia Bonetti Marco Melandri Silvano Michetti Roberta Morise...Jovana Djordjevic torna a infiammare il web. La moglie dell'attaccante serbo ex Chievo e Lazio, Filip, ha pubblicato sul suo profilo Instagram nuovi scatti che la ritraggono in posa. La modella serba ...Una protagonista dell'Isola dei famosi ha rischiato di farsi male per un problema con la protesi al seno. Ecco cosa è accaduto.