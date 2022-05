Investcorp Milan, trattative interrotte: la nota ufficiale (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente di Investcorp, Al Ardhi, ha di fatto annunciato la chiusura delle trattative per l’acquisto del Milan dal fondo Elliott Giunge ad un punto di svolta la trattativa tra Elliott e il fondo Investcorp per l’acquisizione del Milan. Il presidente del fondo arabo, Al Ardhi, ha annunciato la fine delle trattative con una nota: «Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento nell’AC Milan. Come accadere in questi casi, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e oltre». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente di, Al Ardhi, ha di fatto annunciato la chiusura delleper l’acquisto deldal fondo Elliott Giunge ad un punto di svolta la trattativa tra Elliott e il fondoper l’acquisizione del. Il presidente del fondo arabo, Al Ardhi, ha annunciato la fine dellecon una: «Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento nell’AC. Come accadere in questi casi, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio alper la prossima stagione e oltre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++#Milan, niente accordo #Elliott-#Investcorp: trattativa chiusa+++ - AntoVitiello : 20 maggio (Reuters) - #Investcorp ha sospeso i suoi piani per l'acquisto del #Milan, ha detto venerdì a #Reuters un… - capuanogio : ?? #Investcorp si è ritirata dalla corsa per l’acquisizione del #Milan (#Reuters) - milanmagazine_ : MILAN - Investcorp, Alardhi: 'Non abbiamo raggiunto un accordo, conclusi i colloqui' - EItonMcCartney : RT @sportface2016: +++#Milan, niente accordo #Elliott-#Investcorp: trattativa chiusa+++ -