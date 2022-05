Il Real Madrid va all’assalto di Leao (Di giovedì 26 maggio 2022) Protagonista indiscusso dello scudetto del Milan, Rafael Leao è diventato oggetto del desiderio di molti top club europei, in primis il Real Madrid che sarebbe in procinto di presentare un’offerta choc per strapparlo ai rossoneri. IL Real Madrid VUOLE Leao: QUAL’E’ LA POSIZIONE DEL MILAN? Dopo aver perso Mbappe’, i Blancos vogliono assolutamente il talento portoghese e in Spagna si parla già di un’offerta formale pari a 120 milioni di euro. I neo campioni d’Italia non ci pensano minimamente a cedere la loro stella ma, anzi, stanno cercando di blindarlo almeno fino al 2026. Attualmente il classe 99 ha il contratto in scadenza nel 2024, e soprattutto dovrà corrispondere allo Sporting Lisbona un risarcimento milionario(per irregolarità commesse in occasione del suo passaggio al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 maggio 2022) Protagonista indiscusso dello scudetto del Milan, Rafaelè diventato oggetto del desiderio di molti top club europei, in primis ilche sarebbe in procinto di presentare un’offerta choc per strapparlo ai rossoneri. ILVUOLE: QUAL’E’ LA POSIZIONE DEL MILAN? Dopo aver perso Mbappe’, i Blancos vogliono assolutamente il talento portoghese e in Spagna si parla già di un’offerta formale pari a 120 milioni di euro. I neo campioni d’Italia non ci pensano minimamente a cedere la loro stella ma, anzi, stanno cercando di blindarlo almeno fino al 2026. Attualmente il classe 99 ha il contratto in scadenza nel 2024, e soprattutto dovrà corrispondere allo Sporting Lisbona un risarcimento milionario(per irregolarità commesse in occasione del suo passaggio al ...

