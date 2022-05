I Maneskin a Cannes 2022: hanno una parte della colonna sonora del film dedicato a Elvis Presley (Di giovedì 26 maggio 2022) Ieri a Cannes 2022 è stata la serata dei Maneskin: la band romana ha curato una parte della colonna sonora di “Elvis”, il biopic dedicato all’icona del rock Elvis Presley. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno realizzato una speciale cover di “If I Can Dream”. I Maneskin al Festival di Cannes entrano nel mondo del cinema Dopo aver presentato, nella finale dell’Eurovision a Torino, il nuovo singolo “Supermodel” prodotto dal produttore Max Martin dei Coldplay e Lady Gaga, i Maneskin debuttano quindi nel mondo del cinema. La band romana, che nel 2021 ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere nel campo musicale, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Ieri aè stata la serata dei: la band romana ha curato unadi “”, il biopicall’icona del rock. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethanrealizzato una speciale cover di “If I Can Dream”. Ial Festival dientrano nel mondo del cinema Dopo aver presentato, nella finale dell’Eurovision a Torino, il nuovo singolo “Supermodel” prodotto dal produttore Max Martin dei Coldplay e Lady Gaga, idebuttano quindi nel mondo del cinema. La band romana, che nel 2021 ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere nel campo musicale, ...

Advertising

Corriere : I Maneskin alla conquista di Cannes, in completo dorato e sognando Elvis - Cosmopolitan_IT : Se i jeans a zampa dei sogni by Gucci di Victoria De Angelis splendono a Cannes 2022 - dallaAallaZip : La loro era una delle presenze più attese. Look scintillanti e solita nonchalance, i #maneskin hanno divorato anche… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: ?? Nuovo Podcast! 'A Cannes e' febbre per Elvis con i Maneskin' su @Spreaker #ansa #austin #binoche #butler #cannes #cinem… - infoitestero : I Måneskin sbarcano a Cannes e Damiano lancia una frecciatina ai francesi -