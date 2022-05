Gianluca Vacchi zittisce tutti | Non uso soldi del papi | ecco la verità sul mio patrimonio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il siero della giovinezza per? Sveglia alle cinque del mattino, camera iperbarica, venti minuti di bagno in una vasca piena di ghiaccio e quattro ore di padel al giorno. Una routine estrema ma perfettamente in linea con la vita del noto imprenditore e influencer italiano. Intervistato dal Corriere della Sera,ha raccontato che ama non farsi mancare nulla e vivere nel lusso più sfrenato. Presto in uscita il suo docufilm Mucho Màs, distribuito da Prime Video in 240 paesi del mondo. Con un seguito di 50 milioni di followers su Instagram, l'influencer si è raccontato senza peli sulla lingua. Il 54enne ora ha occhi solo per sua figlia Blu Jerusalema, nome con cui ha battezzato anche la villa da 15 milioni di euro che sta costruendo in Sardegna. "Spero di vivere abbastanza per vedere mia figlia capire i ...