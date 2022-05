Fiorentina | Tosto | “Torreira che caos | ora va sistemato”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 26 maggio 2022)- L’ex Violaha parlato a TmW Radio delladel mercato ma non solo in una grande intervista interessante. LE SUE PAROLE “Un risultato del genere non era atteso, ma le premesse c’erano. La rifondazione di Commisso non inizia oggi, ma da lontano: a volte si va troppo dietro ad alcune problematiche come quelle di gestione e si trascurano risultati o obiettivi. Un allenatore come Italiano sotto certi aspetti dava garanzie per il percorso, anche stavolta è riuscito a valorizzare le individualità. Nel calcio bisogna mettere in risalto il lavoro quotidiano. Tutto questo al di là di chi rimane o no, di chi rinnova o meno: Italiano è l’allenatore del momento perché mette tutto ciò in secondo piano. E ora viene il bello”. Si sistemerà la vicenda? Chi per la porta della ...