(Di giovedì 26 maggio 2022) "La buona informazione non è un prodotto qualsiasi, non può essere paragonato a pere e mele. Ila uninformativo è unoltre che una garanzia per qualsiasi ...

Advertising

Barbara22Mar : @vitalbaa Mi son messa a girare tra leggi e decreti. Per scoprire che abbiamo anche un sottosegretario con delega a… -

Agenzia askanews

Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all', Giuseppeha aperto il dibattito di 'Diretta Continua. Come cambia l'informazione in un mondo ...Così in una nota Giuseppe, Sottosegretario all'e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia. Editoria, Moles: sostegno a pluralismo è interesse nazionale Roma, 26 mag. (askanews) - 'La buona informazione non è un prodotto qualsiasi, non può essere paragonato a pere e mele. Il sostegno a un ...Roma, 25 mag. Adnkronos) – Siamo alle solite. Arriva l'ennesima richiesta di condanna per il presidente Berlusconi, questa volta a 6 anni di reclusione da parte della procura di Milano, per una vicend ...