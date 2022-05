Centro Giano | bimba cade dalla giostra e si trancia un dito

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ostia – Drammatico incidente a, dove una bambina di soli sei anni ha perso undopo essere caduta da una. Lasequestrata dagli agenti del X Distretto Lido I fatti risalgono a sabato 21 maggio, quando lastava giocando assieme ad un’amichetta nel parco di via Melicuccà. All’improvviso, entrambe le bambine sono cadute, e la mano destra della seienne è finita proprio in mezzo al motore, che ne hato parte dell’indice. Trasportata all’ospedale Grassi dal padre, laè stata poi trasferita in unspecializzato per tentare la ricostruzione del: purtroppo, però, l’operazione non è andata a buon fine, ed è stato ...

