Calciomercato Inter | sogno Lukaku | accadrà la settimana prossima!

(Di giovedì 26 maggio 2022), ildel ritorno dipuò diventare realtà. L’attaccante, in forza al Chelsea, a più riprese ha esternato insofferenza per l’ambiente londinese. Un amore mai sbocciato quello tra i blues e il centravanti.Ad approfittarne potrebbero essere proprio i nerazzurri. Federico Pastorello, nella giornata di ieri, era a colloquio con la dirigenza per discutere del futuro di Sebastiano Esposito. Secondo alcune indiscrezioni, durante le basi si è anche però parlato di un nuovo appuntamento per discutere di Big Rom. Appuntamento fissato per la prossima. A riportarlo anche il noto giornalista di spondaFabrizio Biasin sul proprio profilo instagram.

