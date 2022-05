Ape sociale disoccupati 2022: requisiti e decorrenza Naspi (Di giovedì 26 maggio 2022) L’APE sociale è una prestazione a carico dell’INPS prorogata anche per il 2022 finalizzata ad accompagnare alla pensione determinate categorie di soggetti quali caregivers, disoccupati, invalidi e lavoratori occupati in mansioni gravose. Introdotta in misura sperimentale dal 1° maggio 2017 (ad opera della Legge numero 232/2016) l’APE è stata più volte prorogata fino ad arrivare alla scadenza del prossimo 31 dicembre 2022. Previa domanda dell’interessato, in possesso di determinati requisiti anagrafici, contributivi e legati alla carriera lavorativa, la prestazione è riconosciuta in misura mensile sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia e non solo. Tra i potenziali beneficiari dell’APE figurano, come anticipato, quanti si trovano in stato di disoccupazione ed abbiano fruito integralmente ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 26 maggio 2022) L’APEè una prestazione a carico dell’INPS prorogata anche per ilfinalizzata ad accompagnare alla pensione determinate categorie di soggetti quali caregivers,, invalidi e lavoratori occupati in mansioni gravose. Introdotta in misura sperimentale dal 1° maggio 2017 (ad opera della Legge numero 232/2016) l’APE è stata più volte prorogata fino ad arrivare alla scadenza del prossimo 31 dicembre. Previa domanda dell’interessato, in possesso di determinatianagrafici, contributivi e legati alla carriera lavorativa, la prestazione è riconosciuta in misura mensile sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia e non solo. Tra i potenziali beneficiari dell’APE figurano, come anticipato, quanti si trovano in stato di disoccupazione ed abbiano fruito integralmente ...

LavoroFisco : APE sociale: proroga al 2022 e nuovi requisiti - DottrinaLavoro : INPS: posticipo del termine di scadenza dell’APE sociale - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2022 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - applelally : Mentre stendevo i panni mi si è posata a un cm dalla mano un’ape legnaiola bellissima grande come Marcus ora io amo… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2022 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… -