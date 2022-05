Amber Heard afferma di non aver inviato il famigerato video di Johnny Depp a TMZ (Di giovedì 26 maggio 2022) Amber Heard ha detto di non aver fatto trapelare a TMZ il video in cui Johnny Depp danneggia alcuni bicchieri e i mobili della sua cucina prima di scoprire di essere stato ripreso. Amber Heard ha negato di aver fatto trapelare il video di Johnny Depp che distrugge i mobili della sua cucina a TMZ: l'avvocato di Depp, Camille Vasquez, ha accusato l'attrice di aver fornito il filmato al sito web delle celebrità, citando la testimonianza di Morgan Tremaine, un ex produttore di TMZ. "Ti sbagli di grosso," ha detto la Heard. "Se avessi voluto far trapelare filmati e foto avrei potuto farlo in un modo più efficace e molto tempo prima." ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022)ha detto di nonfatto trapelare a TMZ ilin cuidanneggia alcuni bicchieri e i mobili della sua cucina prima di scoprire di essere stato ripreso.ha negato difatto trapelare ildiche distrugge i mobili della sua cucina a TMZ: l'avvocato di, Camille Vasquez, ha accusato l'attrice difornito il filmato al sito web delle celebrità, citando la testimonianza di Morgan Tremaine, un ex produttore di TMZ. "Ti sbagli di grosso," ha detto la. "Se avessi voluto far trapelare filmati e foto avrei potuto farlo in un modo più efficace e molto tempo prima." ...

Advertising

simodellalibera : @emmaaabattain @papispagna @selenophilesm saresti amber heard e io johnny deep vinco io - simoneruvioli : RT @mapdig: Spero che molto presto dimenticheremo il nome Amber Heard, che non solo ha distrutto la vita di un uomo, ma che è un vero insul… - _chumamii : tu e la amber heard,uguali. kaso tu fai più ridere HAHAHAHAH - Ladygalga1 : RT @mapdig: Spero che molto presto dimenticheremo il nome Amber Heard, che non solo ha distrutto la vita di un uomo, ma che è un vero insul… - xjsekhmet : RT @mapdig: Spero che molto presto dimenticheremo il nome Amber Heard, che non solo ha distrutto la vita di un uomo, ma che è un vero insul… -