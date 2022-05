Vaiolo delle scimmie, lo studio inglese su sette casi tra il 2018 e il 2021 e l’uso di due antivirali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mentre il numero di casi aumenta in Italia e Europa, ma le analisi confermano un legame dalla Gran Bretagna arriva uno studio che ha analizzato sette casi della malattia registrati tra il 2018 e il 2021 in cui si mostrano alcuni benefici della terapia con uno degli antivirali (tecovirimat) sviluppati per il Vaiolo umano e usato off label su questi pazienti. Secondo uno studio coordinato da Nick Price del Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust e riportato sulla rivista The Lancet Infectious Diseases, la terapia con tecovirimat potrebbe ridurre la durata dei sintomi e della contagiosità. Gli esperti hanno testato due antivirali sviluppati per il Vaiolo, brincidofovir e tecovirimat, suggerendo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mentre il numero diaumenta in Italia e Europa, ma le analisi confermano un legame dalla Gran Bretagna arriva unoche ha analizzatodella malattia registrati tra ile ilin cui si mostrano alcuni benefici della terapia con uno degli(tecovirimat) sviluppati per ilumano e usato off label su questi pazienti. Secondo unocoordinato da Nick Price del Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust e riportato sulla rivista The Lancet Infectious Diseases, la terapia con tecovirimat potrebbe ridurre la durata dei sintomi e della contagiosità. Gli esperti hanno testato duesviluppati per il, brincidofovir e tecovirimat, suggerendo che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - HuffPostItalia : Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici - placidopollicin : RT @flayawa: Corriere: “Vaiolo delle scimmie: nel Lazio 15 persone in isolamento fiduciario. D’Amato: «Ci aspettiamo altri casi»” Le orge… - MoniShantiRani : RT @natalinogori51: IL GRANDE GIOCO - Chi gioca con il virus del vaiolo delle scimmie? L’avvento del vaiolo delle scimmie era già “ipotizza… -