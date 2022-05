Salernitana | Di Tacchio | “Contento di aver condiviso questo momento con persone che c’erano anche quando evitammo la C”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 25 maggio 2022)DI– Francesco Di, centrocampista della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Telecolore‘, parlando della salvezza raggiunta. “E’ vero che non ho giocato molto nel girone di ritorno, ma sono convinto didato il mio contributo all’interno dello spogliatoio. I nuovi arrivati hanno determinato tanto, bisogna essere onesti e riconoscere i meriti di questi ragazzi che si sono calati immediatamente nella nostra realtà, aiutati da una vecchia guardia che comunque ha fatto tanti sacrifici in unnon propriamente semplice e con tante incertezze. Voglio rivolgere un pensiero a Milan Djuric che, come me, era a Venezia in quello spareggio playout: rischiavamo di retrocedere e demmo il massimo per evitare la serie C a ridosso ...