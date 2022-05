Roma - Feyenoord 1 - 0 | le pagelle | Zaniolo gioia e passione 9 | Abraham leone 8 | il re è Mourinho 10

Advertising

Eurosport_IT : LA CONFERENCE È DELLA ROMA!!! ???????????? I giallorossi vincono 1-0 contro il Feyenoord e conquistano la prima edizione… - OfficialASRoma : ?? SOLD OUT ?? ??? All'Olimpico questa sera batteranno 50.000 cuori giallorossi! ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? Cancelli a… - SkySport : Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ??… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Roma, entusiasmo Conference: abbonamenti oltre 21 mila: La stagione della Roma si è chiusa nel… - ASR192711 : RT @cmdotcom: #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [ @gia_pad ]… -

ha raccolto un'audience media di 4.503.000 spettatori, con il 22,1% di share. Su Sky 1.119.000 spettatori medi (5,9% di share) miglior risultato stagionale per un match comprese ...I meno scaramantici avevano fissato l'appuntamento già prima della finale vinta contro ila ...Fabio Capello ha commentato la bella vittoria della Roma in Conference League e fatto i suoi complimenti ... creato una squadra di ferro che ha saputo resistere alla reazione del Feyenoord e vincere ...Adesso calciatori e tifosi della Roma, in estasi per il trionfo in Conference League ... proprio lui che ha segnato il gol della vittoria romanista sul Feyenoord. In qualche video sui social si vede ...