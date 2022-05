Roland Garros 2022, preview day 4: in campo Djokovic, Alcaraz, Zverev e Fognini (Di mercoledì 25 maggio 2022) La giornata di mercoledì 25 maggio proporrà interessanti match valevoli per il secondo turno del Roland Garros 2022 agli appassionati di tennis. Sullo scenario suggestivo e peculiare di Parigi, Angelique Kerber aprirà il programma sul Centrale Philippe-Chatrier sfidano la padrona di casa Elsa Jacquemot; dopo l’esordio complesso per la tedesca vincitrice a Strasburgo, superiore a Magdalena Frech soltanto dopo tre set, ecco un’altra sfida insidiosa per proseguire il suo percorso da outsider in Francia. La terra rossa non si sposa perfettamente alle caratteristiche offensive della teutonica, seppure Kerber abbia vari assi nella sua manica. Proseguimento di programma sul Centrale con Alexander Zverev protagonista del confronto con Sebastian Baez e Belinda Bencic impegnata con Bianca Andreescu; il talento di Amburgo dovrà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) La giornata di mercoledì 25 maggio proporrà interessanti match valevoli per il secondo turno delagli appassionati di tennis. Sullo scenario suggestivo e peculiare di Parigi, Angelique Kerber aprirà il programma sul Centrale Philippe-Chatrier sfidano la padrona di casa Elsa Jacquemot; dopo l’esordio complesso per la tedesca vincitrice a Strasburgo, superiore a Magdalena Frech soltanto dopo tre set, ecco un’altra sfida insidiosa per proseguire il suo percorso da outsider in Francia. La terra rossa non si sposa perfettamente alle caratteristiche offensive della teutonica, seppure Kerber abbia vari assi nella sua manica. Proseguimento di programma sul Centrale con Alexanderprotagonista del confronto con Sebastian Baez e Belinda Bencic impegnata con Bianca Andreescu; il talento di Amburgo dovrà ...

