Roland Garros 2022 | Fognini si ritira | van de Zandschulp vola al terzo turno e aspetta Nadal

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Finisce al secondol’avventura di Fabioal. L’azzurro è stato infatti costretto al ritiro nel match contro Botic van deed ha alzato bandiera bianca dopo due ore esatte di gioco. L’olandese era in totale controllo del match e conduceva per 6-4 7-6 3-2 quando Fabio si è avvicinato a rete per stringerli la mano. Alla base di questo forfait c’è un problema alla caviglia, che aveva costretto il ligure a chiedere un medical time out a fine secondo set oltre ad una vistosa fasciatura.dunque alvan de, che a meno di sorprese si regala una super sfida contro Rafa. TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Avvio di match ...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Fabio Fognini è stato costretto al ritiro durante il match di secondo turno del Roland Garros maschile, secondo Slam stagio ...Si chiude al secondo turno l'avventura al Roland Garros 2022 di Fabio Fognini. Il sanremese, infatti, abbandona per ritiro sul 3-2 del terzo set nel match con Botic van de Zandschulp. A metterlo fuori ...