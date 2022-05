Questi non sono dei rifugiati ucraini che «pestano a morte un ragazzo di Varsavia» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 13 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra alcune persone aggredire un uomo. Negli ultimi secondi del filmato si vede la vittima dell’aggressione sdraiata a terra all’interno di un negozio e ricoperta di sangue. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «rifugiati ucraini pestano a morte un ragazzo di Varsavia che aveva difeso una ragazza da loro molestata». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra un uomo pestato a Varsavia (Polonia) da dei rifugiati ucraini. Le immagini mostrano in realtà una persona accoltellata a morte al termine di un pestaggio ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 13 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra alcune persone aggredire un uomo. Negli ultimi secondi del filmato si vede la vittima dell’aggressione sdraiata a terra all’interno di un negozio e ricoperta di sangue. Le immaginiaccompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «undiche aveva difeso una ragazza da loro molestata». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra un uomo pestato a(Polonia) da dei. Le immagini mostrano in realtà una persona accoltellata aal termine di un pestaggio ...

