Penarol vs Colon | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Giovedì, l’ultimo round della fase a gironi della Copa Libertadores vedràbattersi al Campeon del Siglo. Entrambe le parti hanno ancora qualcosa da giocare per entrare in questo e lo scontro promette di essere un affare emozionante. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 di domani giovedi 26 maggio (ora italiana) Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?ha ottenuto due vittorie continentali consecutive battendo la minaccia dell’Olimpia Asuncion nella vittoria per 2-1 di giovedì. Gli uomini di Julio Cesar Falcioni sono rimasti in svantaggio sul primo gol di Hugo Quintana prima di ribattere grazie ai gol in entrambi i tempi di Federico Lertora. Di conseguenza, i Sabalero ora sono in testa al Gruppo G con ...