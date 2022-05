NOSTALGIA: in Concorso al 75º Festival di Cannes da oggi in sala (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nove minuti di applausi per la premiere di NOSTALGIA, il nuovo film di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, in Concorso e in sala da oggi in 450 copie con Medusa. Di cosa parla “NOSTALGIA”? In NOSTALGIA il protagonista Felice Lasco (Favino al suo primo film napoletano), torna a Napoli dopo 40 anni per rivedere l’anziana madre che aveva lasciato all’improvviso quando era ancora un ragazzo. I ricordi Nel rione in cui è nato, la Sanità, vaga, si perde, quasi non capisce la lingua ma c’è qualcosa che lo attira, i ricordi di una vita lontana con Oreste (Tommaso Ragno), il migliore amico d’infanzia, diventano un motivo spontaneo e irrefrenabile per rimettere radici nonostante al Cairo lo aspetti la sua vita da ricco imprenditore con una moglie amata. Il quartiere è cambiato, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nove minuti di applausi per la premiere di, il nuovo film di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, ine indain 450 copie con Medusa. Di cosa parla “”? Inil protagonista Felice Lasco (Favino al suo primo film napoletano), torna a Napoli dopo 40 anni per rivedere l’anziana madre che aveva lasciato all’improvviso quando era ancora un ragazzo. I ricordi Nel rione in cui è nato, la Sanità, vaga, si perde, quasi non capisce la lingua ma c’è qualcosa che lo attira, i ricordi di una vita lontana con Oreste (Tommaso Ragno), il migliore amico d’infanzia, diventano un motivo spontaneo e irrefrenabile per rimettere radici nonostante al Cairo lo aspetti la sua vita da ricco imprenditore con una moglie amata. Il quartiere è cambiato, ...

