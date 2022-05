Napoli: 85 nuovi assunti anestesia e rianimazione da Asl Na1 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un concorso pubblico per 20 posti di Dirigente Medico di anestesia e rianimazione presso l’ASL Napoli 1 Centro con buona adesione e che si chiude con 85 nuovi assunti, di cui 28 già specializzati e 57 specializzandi. E’ l’esito positivo del concorso per contratti a tempo indeterminato che viene considerato “un cambio di trend nei concorsi dell’Asl che ha provato a continuare con i bandi, andando fino in fondo e riuscendo ad avere ora una risposta concreta”, spiega all’ANSA l’Asl. Gli 85 nuovi assunti sono visti, infatti, come un numero cospicuo di anestesisti e rianimatori specializzati e specializzandi che sono stati convocati per il 31 maggio all’Ospedale del Mare per firmare i loro contratti. I ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un concorso pubblico per 20 posti di Dirigente Medico dipresso l’ASL1 Centro con buona adesione e che si chiude con 85, di cui 28 già specializzati e 57 specializzandi. E’ l’esito positivo del concorso per contratti a tempo indeterminato che viene considerato “un cambio di trend nei concorsi dell’Asl che ha provato a continuare con i bandi, andando fino in fondo e riuscendo ad avere ora una risposta concreta”, spiega all’ANSA l’Asl. Gli 85sono visti, infatti, come un numero cospicuo di anestesisti e rianimatori specializzati e specializzandi che sono stati convocati per il 31 maggio all’Ospedale del Mare per firmare i loro contratti. I ...

