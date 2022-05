Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitra (Di mercoledì 25 maggio 2022) Se oggi Maria Sole Ferrieri Caputi - 32 anni, livornese, laureata in Sociologia - è in pole position per diventare il primo arbitro donna della Serie A lo deve a quella sua collega che quarantatré anni fa - era il 19 febbraio del 1979 - armata di passione e pittata con un rossetto comprato all’Upim, sfidò il vento, il freddo becco e i pregiudizi dei tifosi che si davano di gomito e sghignazzavano e diresse - “con piglio sicuro” come scrissero le cronache di allora - una partita di calcio dilettanti. Si chiamava Maria Grazia Pinna, è stata la prima donna arbitro in Italia. Quella domenica si presentò in campo sorridente, vestita “orgogliosamente da donna”, come ci tenne a sottolineare ai cronisti che ne raccoglievano le dichiarazioni: pantaloncini corti, camicia bianca plissettata, giacca nera e due ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Se oggi- 32 anni, livornese, laureata in Sociologia - è in pole position per diventare il primo arbitro donna della Serie A lo deve a quella sua collega che quarantatré anni fa - era il 19 febbraio del 1979 - armata di passione e pittata con un rossetto comprato all’Upim, sfidò il vento, il freddo becco e i pregiudizi dei tifosi che si davano di gomito e sghignazzavano e diresse - “con piglio sicuro” come scrissero le cronache di allora - una partita di calcio dilettanti. Si chiamavaGrazia Pinna, è stata la prima donna arbitro in Italia. Quella domenica si presentò in campo sorridente, vestita “orgogliosamente da donna”, come ci tenne a sottolineare ai cronisti che ne raccoglievano le dichiarazioni: pantaloncini corti, camicia bianca plissettata, giacca nera e due ...

