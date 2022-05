La strage in Texas certifica il fallimento sociale americano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dal momento che non c’è alcun benefico sviluppo, nessuna conseguenza riparatrice alla ripetizione del mostruoso errore umano rappresentato dalla cadenza delle stragi in America, provocate da attacchi di singoli massacratori con motivazioni incomprensibili (come se potessero esistere ragioni, all’origine di questi gesti). E dal momento che sfiora il tragicamente ridicolo la ripetizioni dei rituali, che partono da un angolo sperduto d’America (stavolta Uvalde, Texas meridionale, 16mila abitanti, a due passi dal confine col Messico), andando in scena in una scuola, un supermercato o un ufficio, per esplodere poi nella spettacolarizzazione mediatica, perché la strage è uno scenario che regge bene gli ascolti e se ci sono di mezzo i bambini la nazione prende a frignare collettivamente nei talk show per due o tre giorni buoni, inscenando quindi l’abituale ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dal momento che non c’è alcun benefico sviluppo, nessuna conseguenza riparatrice alla ripetizione del mostruoso errore umano rappresentato dalla cadenza delle stragi in America, provocate da attacchi di singoli massacratori con motivazioni incomprensibili (come se potessero esistere ragioni, all’origine di questi gesti). E dal momento che sfiora il tragicamente ridicolo la ripetizioni dei rituali, che partono da un angolo sperduto d’America (stavolta Uvalde,meridionale, 16mila abitanti, a due passi dal confine col Messico), andando in scena in una scuola, un supermercato o un ufficio, per esplodere poi nella spettacolarizzazione mediatica, perché laè uno scenario che regge bene gli ascolti e se ci sono di mezzo i bambini la nazione prende a frignare collettivamente nei talk show per due o tre giorni buoni, inscenando quindi l’abituale ...

