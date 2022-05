Johnny Depp torna sul banco dei testimoni durante il processo contro Amber Heard (Di mercoledì 25 maggio 2022) Johnny Depp è appena tornato sul banco dei testimoni durante il processo per diffamazione intentato contro Amber Heard che sta avendo luogo nel tribunale di Farifax, in Virginia. Johnny Depp è stato nuovamente chiamato come testimone durante la giornata di oggi, Mercoledì 25 maggio 2022: la star di Pirati dei Caraibi aveva precedentemente testimoniato contro Amber Heard lo scorso aprile ed era stato interrogato per più giorni dagli avvocati di entrambe le parti. Depp ha negato di aver visto qualsiasi dichiarazione sulla Heard fatta dal suo ex avvocato al Daily Mail, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)è appenato suldeiilper diffamazione intentatoche sta avendo luogo nel tribunale di Farifax, in Virginia.è stato nuovamente chiamato come testimonela giornata di oggi, Mercoledì 25 maggio 2022: la star di Pirati dei Caraibi aveva precedentementeatolo scorso aprile ed era stato interrogato per più giorni dagli avvocati di entrambe le parti.ha negato di aver visto qualsiasi dichiarazione sullafatta dal suo ex avvocato al Daily Mail, ...

Advertising

Corriere : Processo Depp contro Heard, testimonia Kate Moss: «Johnny non mi ha spinto dalle scale» - POPCORNTVit : Kate Moss difende Johnny Depp: 'Non mi ha mai spinto per le scale' - tempoweb : #KateMoss scagiona #JohnnyDepp. Il terribile incidente sulle scale, testimonianza nel processo #AmberHeard… - CiccioniSe : RT @RaiNews: La modella smentisce illazioni sull'incidente in Giamaica: 'Ero scivolata, Depp mi soccorse' #Depp #Heard - EnfantProdige : Quindi Kate Moss ha smentito la storia che circola da più di 20 anni, che Johnny Depp l'ha spinta dalle scale #DeppVsHeard -