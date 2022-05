Il traditore, la storia vera di Tommaso Buscetta e del maxiprocesso di Palermo del 1986 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Questa sera, su Rai 1, alle ore 21:30, andrà in onda il film Il traditore, diretto da Marco Bellocchio. La pellicola, uscita nel 2019, ripercorre le vicende di Tommaso Buscetta, membro di Cosa Nostra, diventato successivamente collaboratore di giustizia. Il film, che ha ottenuto un buon successo di pubblico, vede nel cast Pierfrancesco Favino nei panni del pentito Buscetta: assieme a lui compaiono anche Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi e Luigi Lo Cascio. L’opera di Bellocchio, come accennato, racconta la storia vera di Tommaso Buscetta, dalla fuga in Brasile per evitare la faida fino all’arresto in America Latina. Condotto in Italia, Buscetta riceve la proposta di Giovanni Falcone, ovvero la possibilità di ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 25 maggio 2022) Questa sera, su Rai 1, alle ore 21:30, andrà in onda il film Il, diretto da Marco Bellocchio. La pellicola, uscita nel 2019, ripercorre le vicende di, membro di Cosa Nostra, diventato successivamente collaboratore di giustizia. Il film, che ha ottenuto un buon successo di pubblico, vede nel cast Pierfrancesco Favino nei panni del pentito: assieme a lui compaiono anche Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi e Luigi Lo Cascio. L’opera di Bellocchio, come accennato, racconta ladi, dalla fuga in Brasile per evitare la faida fino all’arresto in America Latina. Condotto in Italia,riceve la proposta di Giovanni Falcone, ovvero la possibilità di ...

Advertising

Massimomegisti : @GiovaQuez Lo scandalo è presentare questo poveraccio , traditore nella rete nazionale pagata da tutti o da Putin?… - MauroSita1 : @692Troll @zingaromarcelbs Traditore della patria? Noi siamo entrati in guerra coi nazisti, i traditori erano dall'… - MoiMirue : @Jos94Gprovazza @MrPeanutbut @kungfusi0n @chiaralucetw Questa non è storia è fantasia! Un classicone dei fasci, dir… - auroragaffo : É successa la stessa cosa con niall e hailee.Tutta la storia delle canzoni, wrong direction ecc niall é stato visto… - RorassMayne : RT @harryshandss_: madonna se vedo qualcuno credere alla storia di liam “traditore” mi incazzo malamente. fa veramente schifo come stanno… -