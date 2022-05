Advertising

Eddie77C : @renatogalgano Hai ragione. Liceo classico, Scienze politiche, tre pubblicazioni, fatico a comprendere testi scritt… - biondhaa : liceo classico la prof “ma voi fate greco?” - stef_193 : Sogni d'oro - stef_193 : Vuole acquistare un'Enciclopedia? - stef_193 : Il nipote di Archimede - I soldati -

LA NAZIONE

A Fossola da oggi ci sarà la palestra Daniela Donnini (nella foto). Stamani al'Repetti' cerimonia per intitolare la palestra all'indimenticata insegnante di educazione fisica scomparsa un anno fa lasciando un ricordo indelebile in allievi, colleghi e nei tanti ...È rivolto ai ragazzi che, in possesso del diploma di scuola media superiore, provengono da studi linguistici,e scientifico che vogliono imparare e approfondire le lingue". Quanti ... Il liceo classico ricorda la sua docente Daniela Donnini Mario Pierpaoli, ravennate di grande cultura, noto per le sue profonde ricerche storiografiche, per i suoi libri e per l’attività didattica, che dal 1966 al 1989 ha svolto insegnando al Liceo Classico ...A Fossola da oggi ci sarà la palestra Daniela Donnini (nella foto). Stamani al liceo classico ‘Repetti’ cerimonia per intitolare la palestra all’indimenticata insegnante di educazione fisica scomparsa ...