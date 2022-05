Il Guardian | «La lezione del Chelsea | un magnate ne sostituisce un altro e la guerra è già dimenticata»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Un miliardario completa una spettacolare acquisizione di una delle istituzioni sportive più amate del mondo e inizia immediatamente una sontuosa e sbalorditiva spesa. I nuovi acquisti si accumulano come regali sotto l’albero di Natale. I debiti salgono a centinaia di milioni, suscitando l’ira e l’invidia dei loro rivali. Ma alle sue condizioni, funziona: il successo è debitamente comprato, il popolo placato, lo sport si è piegato dolcemente alla sua volontà“. In cinque righe Jonathan Liew riassume un processo cui ormai siamo abituati, ma che fatichiamo a non guardare con sorpresa ogni volta che si ripropone. La firma delcommenta l’acquisizione delda parte della cordata guidata da Todd Boehly, e fa un giochetto: volete sapere come sarà il nuovo? Basta guardare la storia dei Los Angeles Dodgers. Ciò che ...