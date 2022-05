Hertha salvo, Magath: “La formazione l’ha fatta Boateng” | VIDEO (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'Hertha Berlino resta in Bundesliga con la vittoria 0-2 ad Amburgo negli spareggi. L'allenatore Felix Magath ha rivelato come Kevin-Prince Boateng, ex calciatore del Milan, avrebbe deciso l'undici iniziale per la decisiva gara del 'Volksparkstadion' Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'Berlino resta in Bundesliga con la vittoria 0-2 ad Amburgo negli spareggi. L'allenatore Felixha rivelato come Kevin-Prince, ex calciatore del Milan, avrebbe deciso l'undici iniziale per la decisiva gara del 'Volksparkstadion'

