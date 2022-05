**Governo: Franceschini, 'M5S? Non mi preoccupa tenuta esecutivo'** (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Mi preoccupano le posizioni sbagliate e un po' surreali che abbiamo appena visto però non mi preoccupa la tenuta del governo". Così Dario Franceschini a L'Aria che Tira su La7 a proposito del post del 5 Stelle Claudio Cominardi su Mario Draghi al guinzaglio di Joe Biden. "Alla fine c'è una condivisione che può consentire anche dei margini di opinione. La linea del governo sostenuta da tutte le forze di maggioranza è molto chiara, senza esitazioni. Non si possono seguire ondate umorali anche qui dettate dalla velocità della comunicazione. Non è possibile che il governo è un eroe se promuove il processo di pace e poi è al guinzaglio degli Usa. La posizione italiana e del presidente Draghi è ineccepibile: costruire un'intesa europea e con gli alleati della Nato, non ci sono ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Mino le posizioni sbagliate e un po' surreali che abbiamo appena visto però non miladel governo". Così Darioa L'Aria che Tira su La7 a proposito del post del 5 Stelle Claudio Cominardi su Mario Draghi al guinzaglio di Joe Biden. "Alla fine c'è una condivisione che può consentire anche dei margini di opinione. La linea del governo sosda tutte le forze di maggioranza è molto chiara, senza esitazioni. Non si possono seguire ondate umorali anche qui dettate dalla velocità della comunicazione. Non è possibile che il governo è un eroe se promuove il processo di pace e poi è al guinzaglio degli Usa. La posizione italiana e del presidente Draghi è ineccepibile: costruire un'intesa europea e con gli alleati della Nato, non ci sono ...

Advertising

pcavallo60 : RT @ardigiorgio: La direttrice del museo archeologico di #Taranto, Eva Degl’innocenti, dopo 7 anni lascia il #Marta per andare a Bologna do… - Giopigli : RT @ardigiorgio: La direttrice del museo archeologico di #Taranto, Eva Degl’innocenti, dopo 7 anni lascia il #Marta per andare a Bologna do… - Rosabianca123 : RT @ardigiorgio: La direttrice del museo archeologico di #Taranto, Eva Degl’innocenti, dopo 7 anni lascia il #Marta per andare a Bologna do… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @DarioFrance (Ministro della Cultura): 'Non è che dobbiamo improvvisamente pensarla tutti allo stesso modo però la… - simonavitelli60 : RT @ardigiorgio: La direttrice del museo archeologico di #Taranto, Eva Degl’innocenti, dopo 7 anni lascia il #Marta per andare a Bologna do… -