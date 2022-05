Giro d’Italia 2022, Koen Bouwman rafforza la leadership nella classifica scalatori: “Fino ad adesso un gran bel Giro” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Santiago Buitrago ha vinto per dispersione la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022 con arrivo a Lavarone. Tra i corridori più soddisfatti al termine del duro segmento odierno c’è senza dubbio il neerlandese della Jumbo-Visma Koen Bouwman, che rafforza la propria leadership nella classifica della maglia azzurra. Bouwman ha centrato la fuga di giornata ove erano presenti, almeno nelle battute iniziali, Diego Rosa e Giulio Ciccone. Complice il forcing di Hugh Carthy sulle rampe del Passo del Vetriolo il drappello di cui faceva parte l’olandese si è riportato sulla testa della corsa e il classe ’93 ha preso indisturbato i 40 punti del GPM. nella graduatoria dedicata agli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Santiago Buitrago ha vinto per dispersione la diciassettesima tappa delcon arrivo a Lavarone. Tra i corridori più soddisfatti al termine del duro segmento odierno c’è senza dubbio il neerlandese della Jumbo-Visma, chela propriadella maglia azzurra.ha centrato la fuga di giornata ove erano presenti, almeno nelle battute iniziali, Diego Rosa e Giulio Ciccone. Complice il forcing di Hugh Carthy sulle rampe del Passo del Vetriolo il drappello di cui faceva parte l’olandese si è riportato sulla testa della corsa e il classe ’93 ha preso indisturbato i 40 punti del GPM.graduatoria dedicata agli ...

