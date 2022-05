Giro d’Italia 2022, Enrico Gasparotto (DS Bora-Hansgrohe): “I primi tre oggi hanno ottenuto il massimo distanziando Almeida” (Di mercoledì 25 maggio 2022) A tre tappe dal termine del Giro d’Italia 2022 c’è ancora tutto da scrivere. Anche se il successo quest’oggi a Lavarone è andato a Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), c’è ancora una strenua lotta per la maglia rosa, con Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) e Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) distanziati da soli tre secondi. Se negli scorsi giorni è stato l’australiano il più reattivo nei pressi dell’arrivo, riuscendo a rosicchiare secondo dopo secondo grazie agli abbuoni, oggi è stato l’ecuadoriano, vincitore del Giro nel 2019, a tentare lo scatto negli ultimi metri per guadagnare qualcosina; Hindley è stato però attentissimo, arrivando alle sue spalle senza permettergli di ampliare il margine. “Una sfida emozionante – rivela il DS di Hindley, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) A tre tappe dal termine delc’è ancora tutto da scrivere. Anche se il successo quest’a Lavarone è andato a Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), c’è ancora una strenua lotta per la maglia rosa, con Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) e Jai Hindley () distanziati da soli tre secondi. Se negli scorsi giorni è stato l’australiano il più reattivo nei pressi dell’arrivo, riuscendo a rosicchiare secondo dopo secondo grazie agli abbuoni,è stato l’ecuadoriano, vincitore delnel 2019, a tentare lo scatto negli ultimi metri per guadagnare qualcosina; Hindley è stato però attentissimo, arrivando alle sue spalle senza permettergli di ampliare il margine. “Una sfida emozionante – rivela il DS di Hindley, ...

