Francesca De André in lacrime: solo adesso ha svelato la tragedia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesca De André nell’ultimo periodo non è stata bene e ora per lei è arrivato il momento di parlare di quanto le è accaduto Alcune settimane fa Francesca De André aveva fatto sapere tramite una storia Instagram di non stare bene, ma avrebbe raccontato tutto a tempo debito. adesso è giunto il momento di svelare tutta la verità. Francesca de Andrè (Fonte: Instagram)La nipote di Faber sui socia aveva fatto sapere di essere stata vittima di violenza fisica, ma ancora non era pronta a parlarne. Nelle ultime ore, però, l’influencer ha deciso di mettersi a nudo in un’intervista per la rivista Chi e ha raccontato nei dettagli quanto le è accaduto. La storia, pubblicata su Instagram i primi giorni di maggio, è stata pressoché lapidaria, nella quale spiegava che era stata ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 25 maggio 2022)Denell’ultimo periodo non è stata bene e ora per lei è arrivato il momento di parlare di quanto le è accaduto Alcune settimane faDeaveva fatto sapere tramite una storia Instagram di non stare bene, ma avrebbe raccontato tutto a tempo debito.è giunto il momento di svelare tutta la verità.de Andrè (Fonte: Instagram)La nipote di Faber sui socia aveva fatto sapere di essere stata vittima di violenza fisica, ma ancora non era pronta a parlarne. Nelle ultime ore, però, l’influencer ha deciso di mettersi a nudo in un’intervista per la rivista Chi e ha raccontato nei dettagli quanto le è accaduto. La storia, pubblicata su Instagram i primi giorni di maggio, è stata pressoché lapidaria, nella quale spiegava che era stata ...

