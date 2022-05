Facciamo i conti anche con problemi su Rete TIM oggi 25 maggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non una giornata particolarmente fortunata per quanto riguarda la Rete TIM, considerando il fatto che in mattinata sul nostro sito abbiamo già citato le pesanti anomalie venute a galla con Alice Mail, come avete constatato tramite l’articolo pubblicato poco fa. A quanto pare, infatti, ci sono disservizi anche sulla linea mobile, alla luce di alcune segnalazioni partite ancora prima rispetto al bug della posta elettronica. Proviamo a fare il punto della situazione, in riferimento a quello che potrei definire un mercoledì nero per la nota compagnia telefonica. I primi riscontri concreti sui problemi riscontrati con Rete TIM oggi 25 maggio qui in Italia Come stanno evolvendo le cose? Stando ai riscontri ottenuti tramite Down Detector, ipotizzerei che i problemi su ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non una giornata particolarmente fortunata per quanto riguarda laTIM, considerando il fatto che in mattinata sul nostro sito abbiamo già citato le pesanti anomalie venute a galla con Alice Mail, come avete constatato tramite l’articolo pubblicato poco fa. A quanto pare, infatti, ci sono disservizisulla linea mobile, alla luce di alcune segnalazioni partite ancora prima rispetto al bug della posta elettronica. Proviamo a fare il punto della situazione, in riferimento a quello che potrei definire un mercoledì nero per la nota compagnia telefonica. I primi riscontri concreti suiriscontrati conTIM25qui in Italia Come stanno evolvendo le cose? Stando ai riscontri ottenuti tramite Down Detector, ipotizzerei che isu ...

