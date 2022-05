Ergastolo al soldato russo. Una sentenza cattiva e dannosa (Di mercoledì 25 maggio 2022) di Michelangelo russo La condanna di ieri del giovanissimo sergente russo Vadim Shishimarin all’Ergastolo per un crimine di guerra non fa onore alla giustizia ucraina, né porta acqua alla sua causa. E’ una sentenza inconcepibile per la mentalità italiana, e credo per buona parte delle giurisdizioni europee. Il tempo di guerra giustifica il coprifuoco, le aggravanti ai delitti comuni, le limitazioni di libertà. Ma nessun codice di un paese civile fa strazio delle regole elementari del processo per omicidio volontario. In tempo di pace o di guerra, i nostri codici prevedono precise aggravanti che portano all’Ergastolo: la crudeltà, la premeditazione, i futili motivi. Ma sono previste anche le attenuanti: la giovane età del colpevole, il suo possibile errore di fatto sulla presenza di cause di ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 25 maggio 2022) di MichelangeloLa condanna di ieri del giovanissimo sergenteVadim Shishimarin all’per un crimine di guerra non fa onore alla giustizia ucraina, né porta acqua alla sua causa. E’ unainconcepibile per la mentalità italiana, e credo per buona parte delle giurisdizioni europee. Il tempo di guerra giustifica il coprifuoco, le aggravanti ai delitti comuni, le limitazioni di libertà. Ma nessun codice di un paese civile fa strazio delle regole elementari del processo per omicidio volontario. In tempo di pace o di guerra, i nostri codici prevedono precise aggravanti che portano all’: la crudeltà, la premeditazione, i futili motivi. Ma sono previste anche le attenuanti: la giovane età del colpevole, il suo possibile errore di fatto sulla presenza di cause di ...

Advertising

LCronache : Ergastolo al soldato russo. Una sentenza cattiva e dannosa | Cronache Salerno - CoordEuropa : Ucraina: condanna all'ergastolo per il primo soldato russo accusato di crimini di guerra - salfasanop : RT @s_f_drokalos: Vedendo i pianti per il soldato Russo condannato all'ergastolo per aver ucciso un civile, che lo considerano una 'vittima… - giuliaforpeace : RT @Cartabiancarai3: Vadim Shysimarin, 21 anni, è il primo soldato della Russia a processo in Ucraina per crimini di guerra. L'uomo si è d… - MaraBerloni : RT @Cartabiancarai3: Vadim Shysimarin, 21 anni, è il primo soldato della Russia a processo in Ucraina per crimini di guerra. L'uomo si è d… -