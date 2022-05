Agenzia ANSA

"I tifosi accompagnati nei commissariati sono stati trovati in possesso di coltelli, oggetti pirotecnici e barre di ferro. Uno dei nostri agenti feriti è stato ferito proprio da una coltellata. Siamo ......Direttore Generale, Direzione Generale Azione per il Clima, Commissione Europea, Jean - Eric ...panel IUAES 2011 Fiore MG., (2011) The Ontogenetic, Phylogenetic and Molecular Bases on ... Conference: vice dg Polizia a tifosi, 'attenti, rischiate 7 anni - Calcio "I tifosi accompagnati nei commissariati sono stati trovati in possesso di coltelli, oggetti pirotecnici e barre di ferro. Uno dei nostri agenti feriti è stato ferito proprio da una coltellata. (ANSA) ...A Roma i 226 prelati voteranno la terna da presentare a Papa Francesco: quello dell’arcivescovo di Bologna è tra i quattro nomi forti per sostituire Bassetti ...